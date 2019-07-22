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В Барнауле отрыли новый офис страховой компании «РЕСО-МЕД»

Компания «РЕСО-МЕД» открыла новый офис. Его особенность в том, что застрахованные лица могут получить здесь весь спектр услуг от получения полиса ОМС до решения вопросов по защите прав пациента.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.

Руководитель компании «РЕСО-МЕД» Евгений Осипов не раз подчеркивал, что защита прав застрахованных — приоритетное направление работы и таким будет оставаться. Это многоуровневая работа. Первый уровень — сотрудники контакт-центра, которые отвечают на вопросы клиентов по телефону.

В открывшемся офисе будут работать страховые представители второго уровня. Они могут проконсультировать по вопросам сроков ожидания помощи, диагностических услуг, направлений к узким специалистам. Также они отвечают за приглашение людей на диспансеризацию и обработку ее итогов.

Генеральный директор компании Ресо-Мед, г.Москва Юрий Федорович Демин (слева) и Осипов Евгений Андреевич, директор Алтайского филиала (справа).
Генеральный директор компании Ресо-Мед, г. Москва Юрий Федорович Демин (слева) и Осипов Евгений Андреевич, директор Алтайского филиала (справа).
Анна Зайкова.

По словам Евгения Осипова страховые представители прошли специальное обучение, они знают все тонкости работы, так что на 70−80% вопросов клиентов дадут ответ сиюминутно. Если вопрос более сложный и, например, требует проведения экспертизы качества медпомощи, то он будет адресован страховым представителям третьего уровня — врачам-экпертам, которые индивидуально работают с застрахованными и контролируют качество медицинской помощи. Они занимаются самыми сложными случаями и жалобами пациентов.

Специалисты второго уровня на сегодняшний день дежурят в более 100 медицинских организациях края. С открытием нового офиса помощь пациентам станет еще доступнее.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.

Юрий Демин,
генеральный директор компании «РЕСО-МЕД»:

В 21 веке мы все больше переходим на дистанционное электронное обслуживание — телефон и интернет. Вместе с тем всегда есть потребность в живом общении. Это как раз то место, куда могут прийти застрахованные за консультацией, информацией, жалобами. 90% негатива людей в отношении медицинского обслуживания снимается после общения со страховым представителем.

Генеральный директор компании Ресо-Мед, г.Москва Юрий Федорович Демин и директор ТФОМС Алтайского края Марина Джоновна Богатырева.
Генеральный директор компании Ресо-Мед, г. Москва Юрий Федорович Демин и директор ТФОМС Алтайского края Марина Джоновна Богатырева.
Анна Зайкова.

Марина Богатырева,
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края:

В стране реализуется масштабный национальный проект «Здравоохранение», его ключевое звено — человек. Поэтому главное — это поддержка и защита интересов пациента. Страховым организациям отводится серьезная роль в этом процессе — персонифицированное сопровождение каждого гражданина. Страховые представители — серьезный и важный институт.

Андрей Осипов, председатель комитета по правовой политике АКЗС, в свое время создавший компанию «Аско-мед», перешедшую потом под бренд «РЕСО», отметил, что прошло уже 25 лет после выдачи первых полисов обязательного медицинского страхования на Алтае.

Роль страховых компаний в частно-государственном партнерстве в системе здравоохранения очень важна, подчеркнул Андрей Осипов, и застрахованным не только в городах, но и в селах края надо привыкнуть обращаться к помощи специалистов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.

С открытием офиса сотрудников компании поздравили главврач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов и главврач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова. Они отметили добрые партнерские отношения врачей и страховых представителей.

Цифры

  • 118 страховых представителей работает в Алтайском крае.
  • 15 тыс. медико-экономических экспертиз и 8 тыс. экспертиз качества медицинской помощи в год проводят специалисты «РЕСО-МЕД»
  • 200 звонков от застрахованных лиц в среднем в день получают сотрудники колл-центра компании «РЕСО-МЕД» в Алтайском крае.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Центральный офис ООО «СМК РЕСО-Мед» Алтайского филиала:

Адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17

  • Круглосуточный контакт-центр: 8−800−200−92−04
  • Справочный телефон по полису ОМС: 8 (3852)55−67−67

E-mail: sekretar@altai.reso-med.com

  • Отдел по защите прав застрахованных: 8 (3852)55−67−09

E-mail: zpz@altai.reso-med.com

Сайт: ak.reso-med.com

Учредители компании: ЗАО «Инвестиционная компания „РЕСО“» и ЗАО «РЕСО Финансовые рынки». Лицензия: ЦБРФ ОС № 0879−01 от 10 августа 2017 г.

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