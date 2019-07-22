В Барнауле отрыли новый офис страховой компании «РЕСО-МЕД»

Компания « РЕСО-МЕД » открыла новый офис. Его особенность в том, что застрахованные лица могут получить здесь весь спектр услуг от получения полиса ОМС до решения вопросов по защите прав пациента.

Руководитель компании «РЕСО-МЕД» Евгений Осипов не раз подчеркивал, что защита прав застрахованных — приоритетное направление работы и таким будет оставаться. Это многоуровневая работа. Первый уровень — сотрудники контакт-центра, которые отвечают на вопросы клиентов по телефону.

В открывшемся офисе будут работать страховые представители второго уровня. Они могут проконсультировать по вопросам сроков ожидания помощи, диагностических услуг, направлений к узким специалистам. Также они отвечают за приглашение людей на диспансеризацию и обработку ее итогов.

Генеральный директор компании Ресо-Мед , г. Москва Юрий Федорович Демин ( слева) и Осипов Евгений Андреевич , директор Алтайского филиала ( справа). Анна Зайкова.

По словам Евгения Осипова страховые представители прошли специальное обучение, они знают все тонкости работы, так что на 70−80% вопросов клиентов дадут ответ сиюминутно. Если вопрос более сложный и, например, требует проведения экспертизы качества медпомощи, то он будет адресован страховым представителям третьего уровня — врачам-экпертам, которые индивидуально работают с застрахованными и контролируют качество медицинской помощи. Они занимаются самыми сложными случаями и жалобами пациентов.

Специалисты второго уровня на сегодняшний день дежурят в более 100 медицинских организациях края. С открытием нового офиса помощь пациентам станет еще доступнее.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова.

Юрий Демин,

генеральный директор компании «РЕСО-МЕД»:

В 21 веке мы все больше переходим на дистанционное электронное обслуживание — телефон и интернет. Вместе с тем всегда есть потребность в живом общении. Это как раз то место, куда могут прийти застрахованные за консультацией, информацией, жалобами. 90% негатива людей в отношении медицинского обслуживания снимается после общения со страховым представителем.

Генеральный директор компании Ресо-Мед , г. Москва Юрий Федорович Демин и директор ТФОМС Алтайского края Марина Джоновна Богатырева. Анна Зайкова.

Марина Богатырева,

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края:

В стране реализуется масштабный национальный проект «Здравоохранение», его ключевое звено — человек. Поэтому главное — это поддержка и защита интересов пациента. Страховым организациям отводится серьезная роль в этом процессе — персонифицированное сопровождение каждого гражданина. Страховые представители — серьезный и важный институт.

Андрей Осипов, председатель комитета по правовой политике АКЗС, в свое время создавший компанию «Аско-мед», перешедшую потом под бренд «РЕСО», отметил, что прошло уже 25 лет после выдачи первых полисов обязательного медицинского страхования на Алтае.

Роль страховых компаний в частно-государственном партнерстве в системе здравоохранения очень важна, подчеркнул Андрей Осипов, и застрахованным не только в городах, но и в селах края надо привыкнуть обращаться к помощи специалистов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова. Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова. Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова. Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова.

С открытием офиса сотрудников компании поздравили главврач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов и главврач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова. Они отметили добрые партнерские отношения врачей и страховых представителей.

Цифры

118 страховых представителей работает в Алтайском крае.

15 тыс. медико-экономических экспертиз и 8 тыс. экспертиз качества медицинской помощи в год проводят специалисты «РЕСО-МЕД»

200 звонков от застрахованных лиц в среднем в день получают сотрудники колл-центра компании «РЕСО-МЕД» в Алтайском крае.

Открытие нового офиса страховой компании «РЕСО-МЕД» в Барнауле. Анна Зайкова.