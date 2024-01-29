В Барнауле поликлиника №14 готова принимать пациентов в новом здании

Уже с 5 февраля в новом здании городской поликлиники начнется прием пациентов, сообщает главный врач медицинского учреждения Дмитрий Денисов .

С 5 февраля медицинская деятельность поликлиники прекратится в зданиях на ул. Сиреневой, 7 и 9, а также Павловском тракте, 271а.

В корпусе на Павловском тракте, 281а продолжат действовать кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема, забора крови и дежурного терапевта.

На 5 февраля выставят талоны к терапевтам, гинекологам и узким специалистам. Прием с этого дня будет уже на ул. Лазурной, 46.

В новом здании четко разделены потоки пациентов. Поликлиника имеет несколько входов. Установленные по территории стелы и указатели помогут в ней сориентироваться.

Торжественное открытие поликлиники проведут во второй половине февраля.

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