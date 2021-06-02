В Барнауле построят новый онкологический корпус лучевой терапии

Государственный специализированный проектный институт получил разрешение на строительство корпуса лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера. Он появится до 2024 года, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас лучевое лечение проводят на двух базах, которые расположены на улице Никитина и Змеиногорском тракте. Новый корпус позволит сосредоточить весь процесс в одном месте и увеличить объёмы оказания медицинской помощи онкологическим больным. Также благодаря строительству в регионе внедрят дополнительные методы лечения.

Новый радиологический корпус построят на лечебной базе № 1 Алтайского краевого онкологического диспансера на Змеиногорском тракте. Там разместят два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас размещаются на двух клинических базах диспансера, а также дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки.