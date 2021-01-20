В Барнауле появилась рентгеноперационная для больных с тяжелыми формами рака

В алтайском краевом онкологическом диспансере стали делать процедуры под рентгеновским контролем. Это стал возможным благодаря появлению специальной рентгеноперационной, сообщает пресс-служба медучреждения.

Первым этапом стало внедрение в работу онкологов методов эндоваскулярной хирургии. Эта методика не новая, однако в алтайской онкологической службе по техническим причинам широко не использовалась. За последние два месяца в онкоцентре провели 40 таких вмешательств.

Почему нужна операция

В первую очередь эндоваскулярные операции помогут пациентам с кровотечениями, а также людям с III -IV стадией рака, когда оперативное удаление невозможно или сопряжено с большими рисками для больного.

«Любое активное кровотечение — это жизнеугрожающее состояние, в котором пациент может погибнуть в ближайшие часы или дни, — рассказывает врач-онколог отделения рентгенхирургических методов лечения алтайского онкодиспансера Нвард Бедян. — Внутрисосудистая эмболизация не просто помогает вывести больного из шока, стабилизировать его состояние, но, прежде всего, дает врачу время на дообследование и выбор дальнейшей тактики лечения».

Сейчас в краевом онкодиспансере внутрисосудистую эмболизацию проводят пациентам урологического и гинекологического профиля. В дальнейшем она будет использоваться также у больных с кровотечениями органов бронхо-легочной системы и желудочно-кишечного тракта, рассказали в клинике.

Как проводят операцию

Процедура проводится под местной анестезией. Через небольшой прокол врач вводит в бедренную артерию катетер размером до 1,5 мм. Через него сначала впрыскивается контрастное вещество.

Онкологическая рентген-операция. Онкологический диспансер.

После визуализации на экране рентген-аппарата прицельно вводятся микроскопические эмболы — специальные микрочастицы, вызывающие закупорку сосуда и останавливающие кровотечение.

«При стандартном хирургическом вмешательстве невозможно досконально рассмотреть карту сосудистого русла. С помощью контрастирования мы действуем максимально избирательно, то есть среди сотен микрососудиков находим тот конкретный, который кровит, и перекрываем именно его и только его», — объясняет Нвард Бедян.

Все, что чувствует при такой процедуре пациент, — легкое тепло. Уже через два-три дня он может быть выписан из стационара домой.

Точно в опухоль

Также в 2021 году в алтайском онкодиспансере планируют ввести в широкую рутинную практику еще ряд рентгенхирургических методов лечения. Речь идет о химиоэмболизации опухолевых сосудов (доставка токсичных химиопрепаратов непосредственно к опухоли) и восстановлении оттока желчи (дренирование и стентирование закупоренных опухолью протоков) при неоперабельных раках печени и желчевыводящих путей.

Это позволит продлить жизнь пациентам с запущенными стадиями рака.