В Барнауле презентовали два мобильных комплекса для женского здоровья за 30 млн рублей

В Барнауле представили два мобильных медико-диагностических комплекса "Женское здоровье" и "Лучевая диагностика". Они позволят жителям отдаленных районов края получать квалифицированную медицинскую помощь.
В мобильном комплексе "Женское здоровье" три кабинета: смотровой, гинекологический и кабинет ультразвуковой диагностики. В каждом из них есть современное оборудование, на котором проводят осмотр пациента. Стоит такой комплекс почти 16,5 млн рублей.
Комплекс "Лучевая диагностика" — это передвижной маммограф на базе ПАЗ-3205, оборудованный автоматизированным рабочим местом врача-рентгенолога. Стоимость маммографа — более 14 млн рублей.
Мобильные комплексы будут работать в рамках программы автопоезда "Здоровье".
По словам главного врача Диагностического центра Владимира Захарова, в 2018 году в крае появится еще один маммограф, эндокринологический комплекс и комплекс "Мужское здоровье".
Также алтайским медикам передали вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Он позволит оказывать помощь сразу на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности пациента во время транспортировки.
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