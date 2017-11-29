Здоровье

В Барнауле презентовали два мобильных комплекса для женского здоровья за 30 млн рублей

Сегодня, 15:42.
Здоровье

В Барнауле представили два мобильных медико-диагностических комплекса "Женское здоровье" и "Лучевая диагностика". Они позволят жителям отдаленных районов края получать квалифицированную медицинскую помощь.

В мобильном комплексе "Женское здоровье" три кабинета: смотровой, гинекологический и кабинет ультразвуковой диагностики. В каждом из них есть современное оборудование, на котором проводят осмотр пациента. Стоит такой комплекс почти 16,5 млн рублей.

Комплекс "Лучевая диагностика" — это передвижной маммограф на базе ПАЗ-3205, оборудованный автоматизированным рабочим местом врача-рентгенолога. Стоимость маммографа — более 14 млн рублей.

Мобильные комплексы будут работать в рамках программы автопоезда "Здоровье".

По словам главного врача Диагностического центра Владимира Захарова, в 2018 году в крае появится еще один маммограф, эндокринологический комплекс и комплекс "Мужское здоровье".

Также алтайским медикам передали вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Он позволит оказывать помощь сразу на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности пациента во время транспортировки.

Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда").
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда")
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда").
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда")
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда").
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда")
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus