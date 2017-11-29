В Барнауле презентовали два мобильных комплекса для женского здоровья за 30 млн рублей

Мобильный передвижной комплекс. Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова. Мобильный передвижной комплекс. Автопоезд "Здоровье". Фото : Анна Зайкова.

В мобильном комплексе "Женское здоровье" три кабинета: смотровой, гинекологический и кабинет ультразвуковой диагностики. В каждом из них есть современное оборудование, на котором проводят осмотр пациента. Стоит такой комплекс почти 16,5 млн рублей.

Комплекс "Лучевая диагностика" — это передвижной маммограф на базе ПАЗ-3205, оборудованный автоматизированным рабочим местом врача-рентгенолога. Стоимость маммографа — более 14 млн рублей.

Мобильные комплексы будут работать в рамках программы автопоезда "Здоровье".

По словам главного врача Диагностического центра Владимира Захарова, в 2018 году в крае появится еще один маммограф, эндокринологический комплекс и комплекс "Мужское здоровье".

Также алтайским медикам передали вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Он позволит оказывать помощь сразу на месте происшествия, включая реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций жизнедеятельности пациента во время транспортировки.