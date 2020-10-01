В Барнауле студенты-медики приходят помогать врачам в перегруженные поликлиники

Студенты медколледжа и медуниверситета начали проходить практику в поликлиниках Барнаула. В минздраве края объяснили: в связи с ростом заболеваемости в поликлиниках стали скапливаться большие очереди в кабинеты неотложной помощи. Мобилизованы все существующие кадровые ресурсы края, но их все равно не хватает. Поэтому студентов, которым нужно проходить практику, попросили прийти на помощь врачам.

Работа в авральных условиях

Студентам предложили пройти медицинскую практику в 18 медицинских организациях Барнаула, имеющих поликлинические отделения. И, как сообщили в минздраве края, 29 сентября откликнувшиеся на призыв будущие медики стали приходить в поликлиники.

«Помощь будущих специалистов для нас бесценна и своевременна. Она позволит снизить высокую нагрузку на наших медицинских работников и максимально возможно поднимет доступность первичной медико-санитарной помощи населению, а студентам — получить практические навыки» — рассказала Галина Недорезова, главный врач барнаульской городской поликлиники № 10, в которую пришли 6 студентов.

Надо сказать, что, по данным «Вести.Алтай», часть студентов медицинского университета отказались от прохождения практики в разгар пандемии. В ответ на это Елена Хрусталева, директор Института клинической медицины АГМУ, заявила: «Никого в поликлиники насильно не загоняем».

В минздраве же отметили: «работая в авральных условиях, приобретаешь колоссальный навык для будущего в своей профессии. Кто это понимает, тот пришел и подставил свое плечо».

Медик. Здравоохранение. Pixabay.com

Кем могут работать студенты

Какую именно работу могут выполнять студенты-медики? Вот какие направления приводит минздрав.

Студенты медколледжа могут работать помощниками фельдшера в кабинетах первичного приема и неотложной помощи, в регистратуре, встречать пациентов на входе (термометрия, распределение потока), заполнять медицинскую документацию, обзванивать пациентов, находящихся под наблюдением с ОРВИ.

Часть студентов поликлинического могут трудоустроить в качестве младших медицинских работников — по желанию. То же самое касается третьекурсников медицинского вуза.

Прием в поликлинике. zdravalt.ru

Студенты 4 курса университета сейчас сдают экзамен на допуск к практической медицинской деятельности и могут выполнять обязанности медсестер. Такие допуски уже имеют многие обучающиеся 5−6 курсов.

Вакансии в поликлиниках есть, при желании студентов могут трудоустроить. Но им также предложено пройти сейчас практический блок их учебного плана в качестве помощников участковых терапевтов и педиатров.

Педиатры могут пройти практику в качестве медработников в школах и детских садах. Старшекурсникам также предлагают вести пациентов дистанционно (мониторировать их состояние).

Медик. Здравоохранение. Pixabay.com

Почему привлекают студентов

В минздраве края объяснили, что сейчас мобилизованы все существующие кадровые ресурсы Алтайского края. Но их все равно не хватает.

«Количество вызовов скорой помощи возросло в разы, поэтому сильно увеличилось время ожидания бригад к температурящим больным (в первую очередь они обслуживают экстренные случаи, связанные с прямой угрозой жизни пациенту). В ковидные больницы госпитализируют пациентов с осложненными пневмониями, но потребность в новых местах продолжает расти, поэтому все больше больниц перепрофилируются под прием пациентов с пневмониями. В связи с описанной ситуацией, существует большая потребность в медицинских кадрах, оказывающих помощь таким пациентам, — описали ситуацию в Минздраве края.

Ранее Altapress.ru сообщал, что главный ковидный госпиталь — барнаульская горбольница № 5 — ищет врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов.