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Здоровье

В Барнауле студенты-медики приходят помогать врачам в перегруженные поликлиники

Студенты медколледжа и медуниверситета начали проходить практику в поликлиниках Барнаула. В минздраве края объяснили: в связи с ростом заболеваемости в поликлиниках стали скапливаться большие очереди в кабинеты неотложной помощи. Мобилизованы все существующие кадровые ресурсы края, но их все равно не хватает. Поэтому студентов, которым нужно проходить практику, попросили прийти на помощь врачам.

Медик. Здравоохранение.
Медик. Здравоохранение.
Pixabay.com

Работа в авральных условиях

Студентам предложили пройти медицинскую практику в 18 медицинских организациях Барнаула, имеющих поликлинические отделения. И, как сообщили в минздраве края, 29 сентября откликнувшиеся на призыв будущие медики стали приходить в поликлиники.

«Помощь будущих специалистов для нас бесценна и своевременна. Она позволит снизить высокую нагрузку на наших медицинских работников и максимально возможно поднимет доступность первичной медико-санитарной помощи населению, а студентам — получить практические навыки» — рассказала Галина Недорезова, главный врач барнаульской городской поликлиники № 10, в которую пришли 6 студентов.

Надо сказать, что, по данным «Вести.Алтай», часть студентов медицинского университета отказались от прохождения практики в разгар пандемии. В ответ на это Елена Хрусталева, директор Института клинической медицины АГМУ, заявила: «Никого в поликлиники насильно не загоняем».

В минздраве же отметили: «работая в авральных условиях, приобретаешь колоссальный навык для будущего в своей профессии. Кто это понимает, тот пришел и подставил свое плечо».

Медик. Здравоохранение.
Медик. Здравоохранение.
Pixabay.com

Кем могут работать студенты

Какую именно работу могут выполнять студенты-медики? Вот какие направления приводит минздрав.

Студенты медколледжа могут работать помощниками фельдшера в кабинетах первичного приема и неотложной помощи, в регистратуре, встречать пациентов на входе (термометрия, распределение потока), заполнять медицинскую документацию, обзванивать пациентов, находящихся под наблюдением с ОРВИ.

Часть студентов поликлинического могут трудоустроить в качестве младших медицинских работников — по желанию. То же самое касается третьекурсников медицинского вуза.

Прием в поликлинике.
Прием в поликлинике.
zdravalt.ru

Студенты 4 курса университета сейчас сдают экзамен на допуск к практической медицинской деятельности и могут выполнять обязанности медсестер. Такие допуски уже имеют многие обучающиеся 5−6 курсов.

Вакансии в поликлиниках есть, при желании студентов могут трудоустроить. Но им также предложено пройти сейчас практический блок их учебного плана в качестве помощников участковых терапевтов и педиатров.

Педиатры могут пройти практику в качестве медработников в школах и детских садах. Старшекурсникам также предлагают вести пациентов дистанционно (мониторировать их состояние).

Медик. Здравоохранение.
Медик. Здравоохранение.
Pixabay.com

Почему привлекают студентов

В минздраве края объяснили, что сейчас мобилизованы все существующие кадровые ресурсы Алтайского края. Но их все равно не хватает.

«Количество вызовов скорой помощи возросло в разы, поэтому сильно увеличилось время ожидания бригад к температурящим больным (в первую очередь они обслуживают экстренные случаи, связанные с прямой угрозой жизни пациенту).

В ковидные больницы госпитализируют пациентов с осложненными пневмониями, но потребность в новых местах продолжает расти, поэтому все больше больниц перепрофилируются под прием пациентов с пневмониями.

В связи с описанной ситуацией, существует большая потребность в медицинских кадрах, оказывающих помощь таким пациентам, — описали ситуацию в Минздраве края.

Ранее Altapress.ru сообщал, что главный ковидный госпиталь — барнаульская горбольница № 5 — ищет врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов.

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