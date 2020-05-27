В Барнауле у китайского студента выявили COVID-19. Еще 35 жильцов общежития протестированы

Крыло корпуса общежития, где проживал студент, закрыто на карантин, передает ТАСС. Протестированы еще 35 контактных студентов, сообщил журналистам ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

«У нас из общежития госпитализирован гражданин Китая, он учится на выпускном курсе. <…> У него провели экспресс-тест после того, как 13 мая он обратился в больницу с симптомами кашля, но после этого прошло, и к настоящему моменту мы считаем, что он здоров. Тем не менее <…> то крыло, где проживал студент, было закрыто на карантин, 13 студентов, которые проживали в этом крыле, переведены на карантин, им организовывается горячее питание, обеспечивается уборка, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. <…> Мы надеемся, что это был ложноположительный тест», — заявил ректор.