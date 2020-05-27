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27 мая
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Здоровье

В Барнауле у китайского студента выявили COVID-19. Еще 35 жильцов общежития протестированы

Тест на коронавирус нового типа показал положительный результат у студента из Китая, обучающегося в Алтайском государственном университете (АлтГУ, Барнаул).

На выставке народных промыслов Китая.
На выставке народных промыслов Китая.
kremlin.ru

Крыло корпуса общежития, где проживал студент, закрыто на карантин, передает ТАСС. Протестированы еще 35 контактных студентов, сообщил журналистам ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

«У нас из общежития госпитализирован гражданин Китая, он учится на выпускном курсе. <…> У него провели экспресс-тест после того, как 13 мая он обратился в больницу с симптомами кашля, но после этого прошло, и к настоящему моменту мы считаем, что он здоров. Тем не менее <…> то крыло, где проживал студент, было закрыто на карантин, 13 студентов, которые проживали в этом крыле, переведены на карантин, им организовывается горячее питание, обеспечивается уборка, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер. <…> Мы надеемся, что это был ложноположительный тест», — заявил ректор.

Сотрудники, которые контактировали со студентом, переведены на самоизоляцию — они и 35 студентов прошли тестирование, ожидаются результаты.

Симптомов заболевания пока не обнаружено.

«Китайская сторона выражает обеспокоенность. Ждем повторного тестирования, в этой ситуации мы заботимся о безопасности», — подчеркнул ректор.

Меры

Между тем для граждан Поднебесной двери российских вузов остаются открытыми, но занятиям будут предшествовать медосмотры, писали «Известия» 31 января.

29 января вице-премьер Татьяна Голикова на первом заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ предложила продлить каникулы для китайских студентов российских вузов. Вслед за этим Министерство науки и высшего образования выпустило приказ, согласно которому каникулы будут продолжаться до 2 марта 2020 года.

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