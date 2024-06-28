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Здоровье

В Барнауле участились случаи вызовов скорой помощи из-за жары

Скорая помощь стала чаще получать вызовы от барнаульцев из-за жары, сообщает Станция скорой медпомощи Барнаула в Telegram.

С 22 по 26 июня бригады скорой помощи оказали помощь 24 пациентам, состояние которых ухудшилось из-за жаркой погоды. Семерых из них пришлось госпитализировать, остальным госпитализация не потребовалась.

Медики связывают ухудшение состояния с аномальной жарой в регионе и напоминают о важности соблюдения профилактических мер: дозированно пребывать на улице, носить головные уборы, ограничить физическую активность на жаре, пить достаточное количество жидкости, правильно питаться и отказаться от употребления алкоголя.

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