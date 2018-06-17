В барнаульских поликлиниках незаконно отказывали в бесплатных лекарствах детям

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина, врачи отказывались выписывать рецепты на получение бесплатных лекарств детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет и детям до 3 лет. По закону, данные категории детей имеют на это полное право.

Законные представители малолетних попадали в безвыходную ситуацию и приобретали лекарства на свои деньги, считают в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями главным врачам внесли представления об устранении нарушений.