В барнаульских поликлиниках незаконно отказывали в бесплатных лекарствах детям

В двух поликлиниках Железнодорожного района Барнаула не выдавали бесплатные рецепты на лекарства детям. Это выяснила прокуратура в ходе очередной проверки.
Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина, врачи отказывались выписывать рецепты на получение бесплатных лекарств детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет и детям до 3 лет. По закону, данные категории детей имеют на это полное право.
Законные представители малолетних попадали в безвыходную ситуацию и приобретали лекарства на свои деньги, считают в прокуратуре.
В связи с выявленными нарушениями главным врачам внесли представления об устранении нарушений.
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