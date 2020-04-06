В барнаульской больнице лежит ребенок с Covid-19

По данным 6 апреля, в Алтайском крае 12 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, среди них один ребенок. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Состояние большинства больных оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, двое — с температурой, один в тяжелом состоянии. С ним работает группа врачей: реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты. Режим оказания медпомощи и тактика лечения больных согласованы с федеральными клиниками и минздравом России.

Среди заболевших есть люди разного возраста, в том числе один ребенок. Сейчас он находится в изоляторе горбольницы № 11, его состоянии также удовлетворительное.

«Это не новорожденный ребенок. У ребенка недавней роженицы, которую перевели в горбольницу № 5, коронавирус не подтвердился», — подчеркнул министр.

Среди медицинского персонала, контактировавшего с заболевшими, зараженных нет. Сейчас они находятся на самоизоляции в специально освобожденном санатории «Обь».

По словам заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае оценивается как «контролируемое ограниченное местное распространение».

Из 12 случаев ровно половина выявлена по контакту с предыдущими заразившимися, это говорит о том, что «выявление контактов проводится эффективно и ситуацию удается локализовать».

Дмитрий Попов затруднился спрогнозировать развитие ситуации, сказав, что мы «вошли» в список регионов с коронавирусом на две-три недели позже, чем Москва и отдельные регионы.

«Вспышечного роста нет, — сказал министр. — Это говорит о том, что „проходим“ по минимуму». Однако, Попов отметил, что это не исключает развития более грубых сценариев, к которым готовятся медики.