Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В барнаульской больнице лежит ребенок с Covid-19

По данным 6 апреля, в Алтайском крае 12 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, среди них один ребенок. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Состояние большинства больных оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, двое — с температурой, один в тяжелом состоянии. С ним работает группа врачей: реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты. Режим оказания медпомощи и тактика лечения больных согласованы с федеральными клиниками и минздравом России.

Среди заболевших есть люди разного возраста, в том числе один ребенок. Сейчас он находится в изоляторе горбольницы № 11, его состоянии также удовлетворительное.

«Это не новорожденный ребенок. У ребенка недавней роженицы, которую перевели в горбольницу № 5, коронавирус не подтвердился», — подчеркнул министр.

Среди медицинского персонала, контактировавшего с заболевшими, зараженных нет. Сейчас они находятся на самоизоляции в специально освобожденном санатории «Обь».

По словам заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае оценивается как «контролируемое ограниченное местное распространение».

Из 12 случаев ровно половина выявлена по контакту с предыдущими заразившимися, это говорит о том, что «выявление контактов проводится эффективно и ситуацию удается локализовать».

Дмитрий Попов затруднился спрогнозировать развитие ситуации, сказав, что мы «вошли» в список регионов с коронавирусом на две-три недели позже, чем Москва и отдельные регионы.

«Вспышечного роста нет, — сказал министр. — Это говорит о том, что „проходим“ по минимуму». Однако, Попов отметил, что это не исключает развития более грубых сценариев, к которым готовятся медики.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость