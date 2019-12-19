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Здоровье

В барнаульскую больницу привезли аппарат, который сделает рентген самым тяжелым пациентам

В барнаульскую городскую больницу № 11 поступило новое дорогостоящее оборудование, которое позволит повысить качество обследования пациентов, сообщает Минздрав Алтайского края.

Новый рентген аппарат. Барнаульская городская больница №11.
Новый рентген аппарат. Барнаульская городская больница №11.
zdravalt.ru.

В Барнауле в рентгенологическом отделении больницы № 11 установили трехместный рентгенологический аппарат с плоскопанельным детектором.

Стоимость оборудования — 25 млн рублей. Средства выделили из краевого бюджета, отмечает региональный Минздрав.

Особенность этого аппарата в том, что он обладает повышенной грузоподъемностью и рассчитан для больных весом до 180 килограммов. Поворотный стол позволяет делать снимки стоя или лежа.

«С панельного детектора цифровое изображение сразу отправляется на компьютер лаборанта, а затем в ординаторскую рентген-отделения и рентген-архив. Скорость проведения исследований на новом аппарате в 2 — 2,5 раза выше, чем на оборудовании предыдущего поколения», — рассказал главврач больницы Андрей Коломиец.

В министерстве подчеркивают, что благодаря новому оборудованию можно получать полноформатные изображения высокого качества, проводить исследования с применением рентген-контрастных веществ, получать и записывать рентгеноскопические исследования.

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