В барнаульскую больницу привезли аппарат, который сделает рентген самым тяжелым пациентам

В Барнауле в рентгенологическом отделении больницы № 11 установили трехместный рентгенологический аппарат с плоскопанельным детектором.

Стоимость оборудования — 25 млн рублей. Средства выделили из краевого бюджета, отмечает региональный Минздрав.

Особенность этого аппарата в том, что он обладает повышенной грузоподъемностью и рассчитан для больных весом до 180 килограммов. Поворотный стол позволяет делать снимки стоя или лежа.

«С панельного детектора цифровое изображение сразу отправляется на компьютер лаборанта, а затем в ординаторскую рентген-отделения и рентген-архив. Скорость проведения исследований на новом аппарате в 2 — 2,5 раза выше, чем на оборудовании предыдущего поколения», — рассказал главврач больницы Андрей Коломиец.

В министерстве подчеркивают, что благодаря новому оборудованию можно получать полноформатные изображения высокого качества, проводить исследования с применением рентген-контрастных веществ, получать и записывать рентгеноскопические исследования.