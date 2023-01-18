В барнаульскую поликлинику привезли цифровое оборудование стоимостью больше 20 миллионов рублей

Российская цифровая рентгеновская установка — современное оборудование, которое позволит врачам более детально рассмотреть патологии костной системы, органов грудной клетки и других. Такой аппарат появился в 7-ой поликлинике Барнаула.

«В этом помещении стояла прошлая установка, ее демонтировали. Новая стоит 21,6 млн рублей. Ее приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения», — рассказа и.о. главврача поликлиники Елена Янчесова.

Для нового аппарата помещение пришлось капитально ремонтировать — на это потратили больше 2 млн рублей. Оборудование нового поколение улучшит количественные показатели работы — около 20−30 рентгеновских обследований в сутки делает сейчас поликлиника, в год доходит до 6000.

«Думаю, что выйдем на 10 тыс. — почти в полтора раза больше, — делится планами Елена Янчесова. — Сейчас мы получаем заключение радиологического и санитарно-эпидемического контроля, к концу месяца будем принимать первых пациентов».

Рентген-установка в поликлинике № 7. Минздрав АК.

Основное отличие новой установки в том, что будет снижена дозовая нагрузка на пациента и врача. Изображение можно получить быстрее, чем на оборудовании предыдущего поколения — менее чем через минуту оно уже на экране компьютера. Нет необходимости «печатать» снимок, он сразу поступает в единый цифровой банк изображений Алтайского края.

«Изображение более четкое, можно покрутить его на экране, увеличить отдельные фрагменты, добавить яркости и контраста, чтобы лучше разглядеть патологии, — рассказывает заведующий рентген-отделением Антон Долгов. — Плюс и в том, что пациенту не нужно переживать и делать новое обследование, если он потерял снимок, он сохранится в архиве, его может открыть любой врач, у которого есть доступ».

Рентген-установка в поликлинике № 7. Минздрав АК.

Пациентами, которым назначается рентген-обследования становятся люди, направленные онкологами, терапевтами, травматологами. Здесь же будут проводить ирригоскопию — контрастирование толстой кишки, рентгеноскопию желудка, внутривенную урографию — исследование почек с контрастом.

Также я январе подобное оборудование появилось в Благовещенской центральной районной больнице — рентгеновский диагностический аппарат стоимостью более 9 млн рублей. Он заменил старый флюорограф, который выработал свой ресурс.

Всего в Алтайском крае по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» приобретено 50 единиц тяжелой техники, в том числе два компьютерных томографа, 10 маммографов, 11 рентген-аппаратов, 27 флюорографов.