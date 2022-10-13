В Белокурихе нашли способ сделать санаторное лечение доступнее для жителей Алтая

Сколько стоит курсовка и почему ее ввели
Гостям предлагают купить курс лечения на 6−10 дней, который нужно проходить в курортной поликлинике, и самостоятельно снять жилье. При грубом сравнении получается практически вдвое дешевле, чем при привычном отдыхе в санаториях «Курорта Белокурихи».
Стоимость курсовки (процедуры + обеды в ресторане) — 1,8 тыс. рублей сутки. Цена за проживание в Белокурихе стартует от 1,5 тыс. рублей в сутки.
«Классическая» санаторная путевка с проживанием в номере «стандарт» и питанием «шведский стол» стоит порядка 6,1 тыс. рублей в сутки.
На такой шаг пошли по двум основным причинам. Во-первых, рост внутреннего туризма «перегрузил» санатории, поэтому не все потенциальные гости могут получить лечение, на которое рассчитывают. Во-вторых, из-за экономической и политической ситуации немногие компании могут позволить «оздоровлять» сотрудников по путевкам.
Георгий Белоусов,
заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:
Начали продавать с начала лета. Количество проданных путевок идет на сотни. Берут как частные лица, так и корпоративные клиенты. Сейчас мы уперлись в мощности по ванному отделению, поэтому расширили его.
Что входит в курсовку
Можно выбрать направление курсовок: общеоздоровительное, для лечения сердцечно-сосудистых систем, опорно-двигательного аппарата и лор-органов. В основном процедуры рассчитаны на 6−10 дней.
Все проходит на базе курортной поликлиники. Чтобы не создавать очередей, в ней открыли отдельное лечебное отделение и наняли новых сотрудников. А для каждого гостя расписывают график посещения. «Поход» занимает в среднем четыре часа.
В стоимость курсовки входит лечебная ванна, ручной массаж, грязевые аппликации и физиолечение. Итого: четыре вида процедур (при противопоказаниях некоторые можно заменить), консультация врача, узкого специалиста.
Пройдя осмотр терапевта, можно дополнительно приобрести курсы гидромассажа, озонотерапию и другое, а также пройти полное диагностическое обследование.
Лариса Тырышкина,
генеральный директор курортной поликлиники:
Это не облегченная форма санаторного отдыха. Собраны нужные процедуры, которые нужны для оздоровления.
85% курсовок проданы клиентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В основном курсовки покупают люди от 30 до 70 лет. Для детей такого предложения пока нет, но не исключено, что оно появится. А пока ребенку, при показаниях, можно купить отдельные процедуры: лечебную ванну и ручной массаж.
Где жить
Проживание можно подобрать через «курсовочное бюро».
Георгий Белоусов,
заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:
В Белокурихе сдается очень много жилья: на любом сайте увидите 150−200 объектов на сдачу. Сейчас собираем реестр, заключаем договора с арендодателями, проверяем. Возможно, будем внедрять систему оценок.
Часто клиенты предпочитают снимать жилье недалеко от поликлиники. Но было и яркое исключение: два пациента отдыхали у родственников в Верх-Обском и, не боясь расстояния, приезжали на процедуры каждый день.