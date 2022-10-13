В Белокурихе нашли способ сделать санаторное лечение доступнее для жителей Алтая

За последние годы из-за инфляции и других причин санаторно-курортное лечение сильно выросло в цене. Получилось так, что не все жители Алтайского края могут потянуть отдых в своей же Белокурихе. Чтобы переломить эту ситуацию, помочь корпоративным клиентам и разнообразить предложение, компания «Курорт Белокуриха» вспомнила о формате «курсовок» — курсов процедур без проживания в санатории. В чем особенность такого продукта — расскажет altapress.ru .

Сколько стоит курсовка и почему ее ввели

Гостям предлагают купить курс лечения на 6−10 дней, который нужно проходить в курортной поликлинике, и самостоятельно снять жилье. При грубом сравнении получается практически вдвое дешевле, чем при привычном отдыхе в санаториях «Курорта Белокурихи».

Стоимость курсовки (процедуры + обеды в ресторане) — 1,8 тыс. рублей сутки. Цена за проживание в Белокурихе стартует от 1,5 тыс. рублей в сутки. «Классическая» санаторная путевка с проживанием в номере «стандарт» и питанием «шведский стол» стоит порядка 6,1 тыс. рублей в сутки.

На такой шаг пошли по двум основным причинам. Во-первых, рост внутреннего туризма «перегрузил» санатории, поэтому не все потенциальные гости могут получить лечение, на которое рассчитывают. Во-вторых, из-за экономической и политической ситуации немногие компании могут позволить «оздоровлять» сотрудников по путевкам.

Георгий Белоусов,

заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:

Начали продавать с начала лета. Количество проданных путевок идет на сотни. Берут как частные лица, так и корпоративные клиенты. Сейчас мы уперлись в мощности по ванному отделению, поэтому расширили его.

Белокуриха. altairegion22.ru

Что входит в курсовку

Можно выбрать направление курсовок: общеоздоровительное, для лечения сердцечно-сосудистых систем, опорно-двигательного аппарата и лор-органов. В основном процедуры рассчитаны на 6−10 дней.

Все проходит на базе курортной поликлиники. Чтобы не создавать очередей, в ней открыли отдельное лечебное отделение и наняли новых сотрудников. А для каждого гостя расписывают график посещения. «Поход» занимает в среднем четыре часа.

В стоимость курсовки входит лечебная ванна, ручной массаж, грязевые аппликации и физиолечение. Итого: четыре вида процедур (при противопоказаниях некоторые можно заменить), консультация врача, узкого специалиста.

Пройдя осмотр терапевта, можно дополнительно приобрести курсы гидромассажа, озонотерапию и другое, а также пройти полное диагностическое обследование.

Лариса Тырышкина,

генеральный директор курортной поликлиники:

Это не облегченная форма санаторного отдыха. Собраны нужные процедуры, которые нужны для оздоровления.

Массаж. CCO

85% курсовок проданы клиентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В основном курсовки покупают люди от 30 до 70 лет. Для детей такого предложения пока нет, но не исключено, что оно появится. А пока ребенку, при показаниях, можно купить отдельные процедуры: лечебную ванну и ручной массаж.

Где жить

Проживание можно подобрать через «курсовочное бюро».

Георгий Белоусов,

заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:

В Белокурихе сдается очень много жилья: на любом сайте увидите 150−200 объектов на сдачу. Сейчас собираем реестр, заключаем договора с арендодателями, проверяем. Возможно, будем внедрять систему оценок.

Часто клиенты предпочитают снимать жилье недалеко от поликлиники. Но было и яркое исключение: два пациента отдыхали у родственников в Верх-Обском и, не боясь расстояния, приезжали на процедуры каждый день.