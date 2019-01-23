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Здоровье
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В больницах Красноярска не хватает мест из-за серьезной вспышки пневмонии

В Красноярске с декабря 2018 года резко выросло число заболевших пневмонией. В Больницах уже не хватает мест, чтобы разместить всех обратившихся.

Как уберечь ребенка от ОРВИ?
Как уберечь ребенка от ОРВИ?
СС0.

Как сообщает ИА REGNUM, только за сутки, 21 января, с пневмониями в городские стационары госпитализированы 70 человек, в том числе семеро детей.

Медики региона признаются, что «эпидкартина — мрачная». Больница скорой медицинской помощи работает с двойной нагрузкой: госпитализированы 112 бронхолёгочных больных при наличии 60 пульмонологических коек. Для пациентов этой группы в срочном порядке выделили 40 коек в других отделениях.

Аналогичная картина и в других медучреждениях Красноярска.

Что происходит на Алтае?

Министерство здравоохранения Алтайского края не сообщает об участившихся случаях заболевания пневмонии в нашем регионе. Рост заболеваемости ОРВИ традиционно ждут в конце января.

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