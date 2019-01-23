В больницах Красноярска не хватает мест из-за серьезной вспышки пневмонии

Как сообщает ИА REGNUM, только за сутки, 21 января, с пневмониями в городские стационары госпитализированы 70 человек, в том числе семеро детей.
Медики региона признаются, что «эпидкартина — мрачная». Больница скорой медицинской помощи работает с двойной нагрузкой: госпитализированы 112 бронхолёгочных больных при наличии 60 пульмонологических коек. Для пациентов этой группы в срочном порядке выделили 40 коек в других отделениях.
Аналогичная картина и в других медучреждениях Красноярска.
Что происходит на Алтае?
Министерство здравоохранения Алтайского края не сообщает об участившихся случаях заболевания пневмонии в нашем регионе. Рост заболеваемости ОРВИ традиционно ждут в конце января.