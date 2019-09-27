В чеченском минздраве рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Выяснилось, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
По его словам, в социальных сетях «циркулируют слухи» относительно здоровья главы Чечни.
«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания — ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил он.
Сулейманов добавил, что в настоящее время здоровью главы региона ничто не угрожает. Кадыров «получает банальное противогриппозное лечение», пишет RT.
Также министр заявил, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.
Сообщения о тяжелом заболевании Кадырова стали распространяться в Telegram 26 сентября, пишет Lenta.ru. Главу республики якобы готовили к отправке на лечение в Москву.