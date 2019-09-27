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Здоровье

В чеченском минздраве рассказали о состоянии здоровья Кадырова

Глава минздрава Республики Чечня Эльхан Сулейманов сообщил о состоянии здоровья главы региона Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Выяснилось, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

По его словам, в социальных сетях «циркулируют слухи» относительно здоровья главы Чечни.

«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания — ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений», — отметил он.

Сулейманов добавил, что в настоящее время здоровью главы региона ничто не угрожает. Кадыров «получает банальное противогриппозное лечение», пишет RT.

Также министр заявил, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.

Сообщения о тяжелом заболевании Кадырова стали распространяться в Telegram 26 сентября, пишет Lenta.ru. Главу республики якобы готовили к отправке на лечение в Москву.

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