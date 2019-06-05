В чем может быть причина нервного напряжения и как это влияет на нас

За период холодов мы сильно устаем. Наш организм хочет расслабиться и как следует отдохнуть. Что делать тем, кому до отпуска еще далеко? Найти источник напряжения и исключить его. Как это сделать — разбирался altapress.ru.

Откуда берется напряжение на работе

Опираясь на опыт западных исследований, Евгений Бабский в книге «Физиология человека» выделяет не один источник напряжения. Факторов много, а их сочетание приводит к еще более тяжелым последствиями, нежели усталость и перенапряжение.

Список источников открывает в принципе скучная и нелюбимая работа — злоупотреблять с этим автор книги не советует. Примерно такое же влияние оказывает труд, который забирает у вас больше 75 часов в неделю (или свыше 10 часов каждый день).

Испытывать напряжение заставит и та деятельность, которая по сложности своей превышает вашу квалификацию.

Понервничать заставит монотонная и сидячая занятость. Старайтесь разбавлять ее хотя бы физкультурными минутками.

Интересно, что на рабочее настроение влияет и домашняя обстановка. Человек может быть недоволен пищей, условиями жизни, временем на дорогу к работе: чем больше претензий, тем выше эмоциональное напряжение.

Понедельник в офисе. СС0

Как стресс влияет на человека

Стресс и нервное напряжение давит не только на нервную систему, но и на все тело.

Например, мышцы, чтобы защитить человека от подобного состояния, напрягают весь организм.

Дыхательная система тоже под прицелом влияния нервов. Обычно сильные стрессы сопровождаются такими симптомами, как одышка и учащенное дыхание.

Стрессовые ситуации вызывают увеличение частоты сокращений сердечной мышцы. Если будете регулярно, или того хуже постоянно, находиться в ситуации напряжения, можете заработать проблемы с сердцем (вплоть до приступа).