В чем соль? Барнаульский врач рассказал, почему всем нужно купить тонометр и не есть что попало

«Юрий Алексеевич, скажите „триста тридцать третья артиллерийская бригада“… А теперь коснитесь пальцем кончика носа… А сколько у меня сейчас пальцев…» — заведующий первичным неврологическим отделением барнаульской горбольницы № 5 Денис Карпов стоит у постели пациента. У Юрия Алексеевича после инсульта немного кривая улыбка, но он хорошо говорит, самостоятельно ходит и в целом отделался легко — несколько капельниц и уколов. Так везет не всем.

Когда шарахнуло

63-летний Юрий Мещеряков не обращал внимания на гипертонию. Говорит: «Думал, что все переживу». Скачок давления и последующий за ним инсульт «свел» ему лицо так, что полностью потерялась речь. «Скорую помощь» пришлось вызывать дважды, но Юрий Алексеевич попал в больницу вовремя и быстро идет на поправку.

Его «коллегу» из соседней палаты, 64-летнюю медсестру Людмилу Устинову инсульт застал за приготовлением ужина. Давление поднялось на 220, отнялась правая половина тела. Уже почти 20 лет женщина лечит гипертонию и со свойственной медикам скрупулезностью принимает необходимые лекарства, но «не убереглась».

После пяти дней терапии правая нога Людмилы Александровны еще плохо ходит, и сама она валится на бок, если закроет глаза. Считает, что причиной «срыва» стали ночные смены. «Бросать надо работу. Но ведь хочется еще и детям, и внукам помочь. Теперь, конечно, придется и о себе заботиться… когда уже по башке шарахнуло», — смеется пациентка.

Денис Карпов говорит, что 95% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения — как раз люди, у которых давление повышено постоянно или время от времени «скачет».

Горбольница № 5 , неврологическое отделение. Минздрав АК.

Идеальные показатели

Гипертония наблюдается у 40% людей, и с возрастом распространенность ее увеличивается. После 60 лет 60% людей имеют это заболевание. Быстрый способ заполучить его — набрать лишний вес, поменьше двигаться, а также курить и злоупотреблять алкоголем.

В основном это — болезнь 60+, однако, по словам Дениса Карпова, гипертониками иногда становятся совсем молодые люди 20−30 лет. Виной тому генетическая предрасположенность или другие заболевания: сахарный диабет, проблемы с сосудами и сердцем, ВИЧ-инфекция.

Врач говорит, что на больничные койки с инсультом чаще попадают женщины. «Возможно, это связано с тем, что у мужчин чаще случается инфаркт миокарда, и они живут не так долго, как женщины», — объясняет он.

Считается, что показатель нормального артериального давления составляет 120/70 мм ртутного столба. Некоторые врачи сходятся в том, что у каждого норма своя, и поэтому нередко спрашивают о «рабочем» давлении пациента, при котором человек чувствует себя хорошо.

Для кого-то 115/80 при рабочем 130/90 может оказаться пониженным, хотя и укладывается в границы нормы. И, наоборот, при рабочем 110/80 повышенным может стать уже 130/90.

Медицина. Здоровье. Мозг. СС0

Денис Карпов подчеркивает, что давление, выходящее за нижние и верхние границы нормы, рабочим для здорового человека не бывает. «К сожалению, большинство людей никак не чувствуют, что показатели превышены, на их субъективное самочувствие это никак не влияет», — говорит врач.

Если человек чувствует себя хорошо при повышенном давлении — это повод бежать к врачу, потому что рано или поздно сосуды «испортятся» — стенки станут толще, а просвет меньше. В первую очередь это коснется органов-мишеней: через несколько лет гипертония приведет к хронической болезни почек, ишемической болезни сердца или инсульту.

Горбольница № 5 , неврологическое отделение. Минздрав АК.

Как измерить давление

Для того чтобы узнать свое истинное артериальное давление, придется потрудиться, а не просто хаотично пользоваться тонометром время от времени.

«Всегда нужно делать это в положении сидя, после отдыха от физических нагрузок, — рассказывает Денис Карпов. — Перед измерением нельзя употреблять кофеинсодержащие напитки и курить. Измерять давление нужно ежедневно в течение одной-двух недель, раз в полгода. Если хотя бы трехкратно регистрируется превышение показателей — это основание полагать, что у вас артериальная гипертензия».

По словам врача более точные данные показывают автоматические электронные тонометры. И обязательно с плечевой манжетой, запястная может дать погрешность.

Давление. Здоровье. СС0

Операция или капельница

Всех пациентов первичных неврологических отделений обследуют клинически и лабораторно. А также делают МРТ головного мозга, чтобы подтвердить инсульт и определить его разновидность.

Он бывает ишемическим, когда закупоривается один из сосудов головного мозга, и геморрагическим — когда сосуд разрывается, происходит кровоизлияние, и в мозге, грубо говоря, образуется синяк. Второй вариант опаснее: чаще приводит к коме, тяжелой инвалидности и смерти.

При ишемическом инсульте используют системную тромболитическую терапию: пациенту внутривенно вводят сильнодействующий препарат, который растворяет тромб в сосуде. У части пациентов при этом буквально на глазах исчезают все признаки инсульта.

Гемморагический инсульт требует оперативного вмешательства — пациенту сделают трепанацию и буквально откачают кровь из мозга. Сейчас для этого используют щадящие микрохирургические и эндоскопические методы.

Горбольница № 5 , неврологическое отделение. Минздрав АК.

Выжить после инсульта

После того, как острый период преодолен, пациентов переводят из реанимации в обычные палаты, где к лечению подключается большая мультидисциплинарная бригада — неврологи, логопеды, психологи, физиотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры.

Современные тренажеры помогают частично восстановить самые важные утраченные функции, но это лишь начало реабилитации. У многих пациентов процесс занимает несколько месяцев или даже лет.

Успех и срок реабилитации зависит от тяжести инсульта. Очаг может быть разного размера, и чем больше ткани поражено, тем больше функций мозга будет «выключено». Состояние пациента определяется и зоной мозга, в которой произошла катастрофа.

«Есть стратегически важные зоны, где даже небольшой очажок вызовет серьезные последствия, — рассказывает Денис Карпов. — Например, внутренняя капсула, где компактно собраны „проводники“, соединяющие двигательную кору головного мозга со спинным. В этом случае происходит грубая парализация. А есть, например, правая височная доля головного мозга, у нее мало функций. Если здесь произойдет даже большое кровоизлияние, человек, может быть, ни на что и не пожалуется, кроме того, что голова немного поболела».

Горбольница № 5 , неврологическое отделение. Минздрав АК.

Вопрос в том, что невозможно предугадать, в каком именно месте произойдет инсульт.

Карпов говорит, что благодаря современным методам лечения и реабилитации уже на протяжении многих лет примерно половина пациентов отделения к моменту выписки из стационара полностью может обслуживать себя.

Однако по статистике, пережившие такое событие люди имеют 15-кратный риск получить повторный инсульт, поэтому всем подбирают комплекс из нескольких препаратов — снижающих холестерин, нормализующих давление, препятствующих образованию тромбов — которые человек должен будет принимать всю оставшуюся жизнь.

Факт Первичные неврологические отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения открыты в Камне-на-Оби, Заринске, Бийске, Рубцовске, Славгороде. А также в барнаульской городской больнице № 5, больнице скорой помощи № 2 и краевой клинической больнице.

Горбольница № 5 , неврологическое отделение. Минздрав АК.

Не ставить солонку на стол

Врачи говорят о прямой связи злоупотребления алкоголем и гипертонии. А вот о связи ее с табакокурением в медицинской литературе данных нет. Зато совершенно точно известно, что риск инсульта у курящих людей повышается в два раза.

«После того, как человек бросает курить, по статистике, в течение пяти лет он снижает риск инсульта до уровня своих ровесников, которые вообще никогда не курили, — рассказывает Денис Карпов. — Так что избавиться от этой привычки никогда не поздно. Я сам это с успехом сделал 13 лет назад».

Помимо здорового образа жизни, важная часть профилактики гипертонии — ограничение употребления соли. Норма — три грамма в сутки — это не больше чайной ложки.

«Такое количество соли уже содержится в готовых продуктах, — говорит врач. — Поэтому не стоит употреблять колбасы и копченое мясо, соленые огурцы и помидоры. И вообще, не надо садиться с солонкой за стол. Отвыкнуть от соли поможет черный перец и другие специи».

Соль вызывает задержку жидкости в организме. Таким образом, объем крови увеличивается, и артериальное давление повышается, «нагружая» сердце сверх меры.

Продуктов, которые точно помогут снизить давление, нет. Но есть те, что существенно уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний: волокнистые овощи и фрукты, а также цельнозерновые крупы — пшено, рис, гречка, овес. Диетологи говорят, что в среднем россияне употребляют в четыре раза меньше этих продуктов, чем надо.

Если профилактика не помогла, и гипертония все же диагностирована, человеку всю оставшуюся жизнь придется принимать лекарства, чтобы уменьшить риск попасть в неврологические и кардиологические отделения.

Соль , еда. СС0