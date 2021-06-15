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Здоровье

В Госдуме прокомментировали сообщения о включении вакцинации от ковида в календарь прививок

Госдума исключила из повестки вопрос о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский занимается спортом на самоизоляции.
Жириновский занимается спортом на самоизоляции.
instagram.com/zhirinovskiy.

Он пояснил, что эта тема вызывает у многих россиян опасение об обязательности вакцинации, пишет ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья дорабатывает инициативу ко второму чтению. <Ранее было предложено прописать в законе принцип добровольности вакцинации против новой коронавирусной инфекции.>

Регулярные заявления властей о том, что решение о вакцинировании принимается исключительно добровольно, привело к тому, что большинство жителей страны так и не привились, уверен лидер ЛДПР, пишет bfm.ru.

Законопроект о внесении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок планировалось рассмотреть во втором чтении.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от ковида.

Путин отметил, что высказываются разные мнения насчет вакцинации, в том числе о введении обязательной для всех граждан.

Однако, подчеркнул президент, люди сами должны осознать необходимость прививки, назвав ее самым «правильным и цивилизованным способом сформировать коллективный иммунитет».

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