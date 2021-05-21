Наряду с эпидемией «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень». Об этом со ссылкой на Times of India сообщила « Газета.ру ».

Индийское издание отмечает, что четыре случая, которые связывают с белой грибковой инфекцией, зарегистрировали в штате Бихар на востоке страны.

В этой точке Индии сейчас ведется борьба с разрушительной вспышкой коронавируса. Уже есть погибшие — это врач, который работал на передовой.

Черная плесень. Depositphotos.

По информации Times of India, вспышка «белой плесени» может повлиять на общее состояние организма. В отличие от «черной», которая поражает только носовые пазухи и легкие. Эксперты отмечают, что заражение белым грибком может быть опасно для беременных женщин и детей.

«Газета.ру» напоминает, что ранее прошло сообщение о том, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень».