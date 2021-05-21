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Здоровье

В Индии к коронавирусу и эпидемии «черной плесени» добавилась еще одна напасть — «белая плесень»

Наряду с эпидемией «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень». Об этом со ссылкой на Times of India сообщила «Газета.ру».

Индия. Женщина. Плечи
Индия. Женщина. Плечи
СС0

Индийское издание отмечает, что четыре случая, которые связывают с белой грибковой инфекцией, зарегистрировали в штате Бихар на востоке страны.

В этой точке Индии сейчас ведется борьба с разрушительной вспышкой коронавируса. Уже есть погибшие — это врач, который работал на передовой.

Черная плесень.
Черная плесень.
Depositphotos.

По информации Times of India, вспышка «белой плесени» может повлиять на общее состояние организма. В отличие от «черной», которая поражает только носовые пазухи и легкие. Эксперты отмечают, что заражение белым грибком может быть опасно для беременных женщин и детей.

«Газета.ру» напоминает, что ранее прошло сообщение о том, что индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень».

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