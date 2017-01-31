В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту

В итальянском порту Чивитавеккья был задержан круизный лайнер. У 54-летней женщины из Макао были обнаружены симптомы, похожие на пневманию, возникаемую из-за китайского коронавируса, пишет ТАСС.

На корабле находятся 67 граждан России.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — заявили представители российского посольства в Италии.

По сообщениям очевидцев, на лайнере разгорается паника. В частности, при выдаче питании все пассажиры находятся в одном помещении и им не выдают одноразовые приборы.

«У нас нет никакой информации, интернет не работает, по телевизору гоняют рекламу, а мы хотим посмотреть новости», — пожаловалась местному агентству одна из пассажирок.

Женщина, которая предположительно является источником коронавируса, находится в изоляторе.

Всего на лайнере, который совершает круиз по Средиземноморью с заходами в порты разных стран, находятся 6 тыс. пассажиров и около 1 тыс. членов экипажа, всем им пока запрещено сходить на берег.