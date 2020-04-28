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Здоровье

В каплях больничных аэрозолей китайские ученые обнаружили коварный Covid-19

Китайские исследователи проанализировали содержимое аэрозолей внутри больниц города Ухань. Выяснилось, что в них содержится множество фрагментов РНК (рибонуклеиновая кислота) COVID-19.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой ещё один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей», — цитирует ученых научный журнал Nature.

Вирус может попадать в капли аэрозолей, которые выдыхают носители SARS-CoV-2, и проникать вместе с ними в лёгкие других людей, считают ученые, пишет News.ru.

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