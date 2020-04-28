В каплях больничных аэрозолей китайские ученые обнаружили коварный Covid-19

«Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой ещё один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей», — цитирует ученых научный журнал Nature.
Вирус может попадать в капли аэрозолей, которые выдыхают носители SARS-CoV-2, и проникать вместе с ними в лёгкие других людей, считают ученые, пишет News.ru.