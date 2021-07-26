В Казахстане продолжается активное вакцинирование от COVID-19

Одной из наиболее актуальных и широко освещаемых тем в средствах массовой информации — борьба с коронавирусом, проведение вакцинирования. Последние новости Казахстана сообщают о том, что столичные предприятия активно проводят вакцинирование среди своих сотрудников. Такая новость появилась на страницах МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Прививки на данный момент успешно проведены среди сотрудников ТОО «Астана қалалық жарық". Это один из крупных объектов в столице, который обслуживает освещение в парках и на общественных улицах. Также он подает электрическую энергию потребителям. Это одно из важнейших предприятий в столице, сотрудники которого непосредственно сотрудничают с населением, партнерами, потребителями. По этой причине было принято провести вакцинирование, чтобы минимизировать вероятность распространения инфекции. К данному вопросу и руководство, и персонал завода подошли ответственно.

Численность представленного предприятия на данный момент составляет более 170 человек. По последним данным, как сообщает ресурс inform.kz, вакцину получило более 80% штатных единиц. Остальные сотрудники не прошли вакцинирование, так как имеют медицинские противопоказания. Если пренебречь рекомендациями врачей, то могут возникнуть осложнения. Поэтому оставшийся персонал поставит прививки, как только на это дадут разрешение ведущие врачи. Также стало известно, что в числе первых привился директор завода Арсен Бимуханов. Его примеру последовали остальные.

Таким же путем пошли сотрудники ГКП «Астана Су Арнасы». Численность этой организации больше. Она составляет более 1500 штатных единиц. Больше половины сотрудников уже получили прививку от КВИ. Медотводы получил только персонал по следующим причинам:

переболевшие коронавирусом в последние 3 месяца;

наличие хронических заболеваний;

постоянный медицинский отвод.

Также стало известно, что среди сотрудников, которым сделана вакцина, не было явных осложнений и побочных эффектов. Периодически средства массовой информации печатают данные статистики. При их изучении становится понятно, что постоянно растет численность столичных предприятий, персонал которых проходит вакцинирование. Многие из них прибегают к помощи мобильных групп вакцинации, что позволяет провести процедуру без отрыва от производства, но при этом с соблюдением необходимых мер личной безопасности.