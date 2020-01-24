В Китае растет число жертв нового вируса пневмонии

25 человек скончались в Китае от пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Всего же в списке заразившихся значаться более 830 жителей Поднебесной.

Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений. Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.

По данным на 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухане провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.

Где еще нашли вирус?

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах — Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. Вместе с тем в четверг стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.