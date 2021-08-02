В Китае зафиксировали вспышку коронавируса, изолирован город

Распространение коронавируса началось с сотрудников аэропорта Нанкина. К настоящему моменту связанные случаи заболевания выявлены в 11 провинциях и 20 городах КНР. При этом 1 августа медслужбы страны заявляют о всего 75 случаях ковида на все населения Китая, которое превышает 2 млрд человек.
Сотни тысяч жителей Нанкина уже изолированы. Власти пытаются отследить всех уехавших из Нанкина в последние несколько суток. Кроме того, медслужбы полностью изолировали 1,5 млн жителей популярного туристического города Чжанцзяцзе, который расположен неподалеку, пишет polit.ru.
По состоянию на 1 августа в Китае сделано более 1,6 млрд прививок против коронавируса.