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Здоровье

В Китае зафиксировали вспышку коронавируса, изолирован город

В китайском Нанкине началась новая вспышка коронавируса. Властям приходится тестировать миллионы жителей КНР, сообщает France 24.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Распространение коронавируса началось с сотрудников аэропорта Нанкина. К настоящему моменту связанные случаи заболевания выявлены в 11 провинциях и 20 городах КНР. При этом 1 августа медслужбы страны заявляют о всего 75 случаях ковида на все населения Китая, которое превышает 2 млрд человек.

Сотни тысяч жителей Нанкина уже изолированы. Власти пытаются отследить всех уехавших из Нанкина в последние несколько суток. Кроме того, медслужбы полностью изолировали 1,5 млн жителей популярного туристического города Чжанцзяцзе, который расположен неподалеку, пишет polit.ru.

По состоянию на 1 августа в Китае сделано более 1,6 млрд прививок против коронавируса.

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