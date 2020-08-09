В Китае зафиксировали вспышку уже известного, но опасного вируса

Очагом заболевания стала провинция Цзянсу, где уже заболели около 60 человек, а семеро скончались, пишет РИА «Новости».
Симптомы заболевания выглядят так: кашель, высокая температура, сухость во рту, а еще — резкое снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Предварительная версия источника распространения вируса STFC — укус клеща.
Роспотребнадзор поспешил выступить с успокоительным обращением:
Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации.
Тем не менее, при проявлении первых симптомов заболевания рекомендуется срочно обращаться к врачу.