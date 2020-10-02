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Здоровье

В клинической больнице скорой помощи в Барнауле снова произошла вспышка коронавируса

Новая вспышка коронавируса произошла в краевой клинической больнице скрой помощи, сообщает телеграм-канал «По ком звонит колокол». В региональном минздраве информацию подтвердили, хотя количество заболевших неизвестно.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

«В этой больнице, как и в других организованных коллективах края, не смотря на все принятые противоэпидемиологические меры, периодически фиксируются случаи инфицирования короновирусом среди сотрудников и пациентов», — сообщает минздрав.

Это связано и с высокой концентрацией распространения вируса среди жителей региона, и с тем, что в медорганизациях еженедельно тестируют медиков на COVID-19, обеспечивая высокую выявляемость вирусных больных.

В БСМП будут приняты все противоэпидемиологические меры, предписанные в таких случаях Роспотребнадзором.

Первая вспышка заболевания случилась в горбольнице скорой помощи в мае.

Тогда коронавирус обнаружили у 38 медиков и 11 пациентов.

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