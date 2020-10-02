В клинической больнице скорой помощи в Барнауле снова произошла вспышка коронавируса

«В этой больнице, как и в других организованных коллективах края, не смотря на все принятые противоэпидемиологические меры, периодически фиксируются случаи инфицирования короновирусом среди сотрудников и пациентов», — сообщает минздрав.
Это связано и с высокой концентрацией распространения вируса среди жителей региона, и с тем, что в медорганизациях еженедельно тестируют медиков на COVID-19, обеспечивая высокую выявляемость вирусных больных.
В БСМП будут приняты все противоэпидемиологические меры, предписанные в таких случаях Роспотребнадзором.
Первая вспышка заболевания случилась в горбольнице скорой помощи в мае.
Тогда коронавирус обнаружили у 38 медиков и 11 пациентов.