В краевом онкодиспансере появились новые высокоточные рентгеновские комплексы

Врачи-рентгенологи краевой онкологической поликлиники «Надежда» полностью перешли на цифровой формат работы. Здесь запустили два современных комплекса лучевой диагностики общей стоимостью около 60 млн. рублей, сообщает пресс-служба краевого онкодиспансера.

По словам врачей, новый рентгеновский аппарат и диагностический маммограф экспертного класса на порядок улучшат качество лучевой диагностики и помогут более точно подбирать тактику лечения для каждого онкологического пациента.

«Цифровое изображение не засвечивается, его можно „крутить“ как угодно — многократно увеличивать или уменьшать объекты, подсвечивать или затенять картинку, делать локальные снимки нужного участка. А пленочный снимок ты получил, и больше с ним уже ничего сделать было нельзя», — рассказал заведующий отделением рентгендиагностики краевого онкодиспансера Сергей Евдокимов.

Цифровое рентгеновское изображение сокращает время исследования до 30 секунд на один снимок, улучшая пропускную способность рентген кабинета в 2−3 раза. А улучшенное разрешение и информативность на порядок повышает точность диагностики.

Рентген в поликлинике «Надежда». Онкологический диспансер.

К цифровому маммографу прилагается стереотаксическая приставка, позволяющая выполнять пункции молочной железы.

До сих пор возможности его пленочного предшественника ограничивались лишь скрининговой визуализацией органа без проведения одновременной инструментальной диагностики, и пациентам приходилось ездить на дообследование в краевой диагностический центр. Сейчас же вся необходимая диагностика сосредоточена в одном месте.

Современный рентгенаппарат помимо статического изображения ведет видеорентгенографическую запись исследуемых органов. Это дает возможность врачам определять не только их физические параметры, но и оценивать качество работы, видеть реальные функциональные резервы организма.

Рентген в поликлинике «Надежда». Онкологический диспансер.

«Например, эндоскопист видит только поверхностный слой слизистой органа, рентген же высвечивает маркеры заболевания, находящиеся гораздо глубже. Благодаря этой информации при проведении эндоскопического исследования врач может брать биопсию на анализ непосредственно из пораженного места», — прокомментировал Евдокимов.

Новое оборудование также позволяет проводить обследование даже тяжелых больных, не способных двигаться самостоятельно.

«Раньше мы были вынуждены отказывать таким пациентам в диагностике. Сейчас, чтобы провести, например рентгенографическое исследование при кишечной непроходимости, мы просто укладываем больного на стол, и аппарат сам, вращаясь вокруг него, выставляет нужное положение тела», — пояснил Сергей Евдокимов.

Рентген в поликлинике «Надежда». Онкологический диспансер.

Новое рентгенологическое оборудование поступило в краевой онкодиспансер по федеральной целевой программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Помимо улучшения качественных параметров диагностики, оно позволит в целом сократить расходы на проведение обследований — пленку и проявители больше покупать не придется.

Кроме того, все результаты обследований теперь будут бессрочно храниться на центральном сервере диспансера и в единой справочной системе Алтайского края. Это расширит врачам доступ к необходимой информации и позволит им получать «второе мнение» и экспертные консультации узких специалистов в особо сложных случаях.