В Кремле бдительно следят за чихающими сотрудниками

Профилактика коронавируса в Кремле ограничивается обычными мерами по предотвращению респираторных инфекций. График работы в администрации очень напряженный, поэтому болеть некогда, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы особых мер не принимаем. Мы в целом стараемся относиться внимательно, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого», — сказал Песков в сюжете о предупреждении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии, пишет bfm.ru.

За последние сутки количество погибших от коронавируса возросло до 170 человек, заражение подтверждено у 7 711.