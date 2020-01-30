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Здоровье

В Кремле бдительно следят за чихающими сотрудниками

Профилактика коронавируса в Кремле ограничивается обычными мерами по предотвращению респираторных инфекций. График работы в администрации очень напряженный, поэтому болеть некогда, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Мы особых мер не принимаем. Мы в целом стараемся относиться внимательно, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого», — сказал Песков в сюжете о предупреждении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии, пишет bfm.ru.

За последние сутки количество погибших от коронавируса возросло до 170 человек, заражение подтверждено у 7 711.

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