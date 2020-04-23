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Здоровье

В Кремле рассказали, когда в России может снизиться число заражений COVID-19

Снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России ожидается во второй половине мая, заявил в интервью американской телекомпании CNBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Как передает ТАСС, по словам Пескова, пик распространения COVID-19 в России, по мнению экспертов, наступит в середине мая.

«Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что в стране ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но подчеркнул: «Цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения».

Саму же ситуацию с распространением инфекции по миру Песков назвал беспрецедентной.

По его мнению, коронавирус не только «угрожает здоровью и жизни людей», но и способен спровоцировать «серьезный мировой экономический кризис, что станет дополнительным вызовом».

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — около 58 тысяч человек. Из-за инфекции в стране умерло более 500 человек, более 4,4 тысячи вылечились.

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