В Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19 на людях

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — сообщает ведомство.
Вакцину вводили под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя. Они неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин.
Вакцинация прошла без происшествий или осложнений. Добровольцы чувствуют себя хорошо: жалоб на ухудшение состояние здоровья не поступает, побочных реакций не наблюдается.
Все добровольцы продолжат находиться под непрерывным медицинским наблюдением. У них регулярно будут брать необходимые пробы и анализы.
После получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, ее введут остальной части добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков. Предполагается, что процедуру проведут уже через несколько дней.