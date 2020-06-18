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18 июня
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Здоровье

В Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19 на людях

В военном госпитале имени Бурденко ввели опытную вакцину против коронавирусной инфекции первым 18 добровольцам, сообщают Известия.

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — сообщает ведомство.

Вакцину вводили под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя. Они неоднократно принимали участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин.

Вакцинация прошла без происшествий или осложнений. Добровольцы чувствуют себя хорошо: жалоб на ухудшение состояние здоровья не поступает, побочных реакций не наблюдается.

Все добровольцы продолжат находиться под непрерывным медицинским наблюдением. У них регулярно будут брать необходимые пробы и анализы.

После получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, ее введут остальной части добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков. Предполагается, что процедуру проведут уже через несколько дней.

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