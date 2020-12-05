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Здоровье

В Минздраве объяснили, почему подорожали ртутные градусники и лекарства

По сообщениям Росстата, в ноябре 2020 года градусники подорожали на 7−8%, на некоторые лекарства — более чем на 3−4%. В Минздраве объяснили это повышенным спросом и увеличением стоимости импортного сырья, пишет РБК.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Отмечается, что в некоторых регионах России ртутные термометры подорожали больше, чем на 8%. Сильнее всего цены взлетели в Хакасии (в 1,9 раз), Кабардино-Балкарии и Смоленской области (в 1,6 раза), Адыгее, Дагестане и Курганской области (в 1,5 раза).

«Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — прокомментировали ситуацию в Минздраве.

Что касается препаратов, то Минздрав пояснил, что на их ценообразование влияет повышение курсовой стоимости импортного сырья и готовых форм, которые ввозят из-за границы.

В ведомстве также подчеркнули, что повышение цен не коснулось жизненно важных лекарств.

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