В Минздраве оценили обстановку с коронавирусом и сказали, как уберечься от инфекции

Минздрав России заявил о том, что ситуацию с коронавирусом в стране пока нельзя считать стабильной, а поэтому гражданам не стоит нарушать правила самоизоляции.

«Пока нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения. Следует продолжать соблюдать правила самоизоляции» — цитирует сообщение ведомства «Российская газета».

В министерстве подчеркнули, что соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами являются важнейшими факторами в борьбе с пандемией.

Отметим, что в России 2 мая зафиксирован рекордный рост числа новых случаев заболевания COVID-19 — 9623 заболевших. В Алтайском крае в данный момент зарегистрирован 451 случай заболевания коронавирусом.