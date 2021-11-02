В Минздраве раскритиковали лечение ковида антибиотиками

Бактериологи заметили тенденцию, что чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше они были чувствительны, подчеркнул эксперт. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее.

Чуланов подчеркнул — нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию.

«Слово „пневмония“ зачастую заставляет ряд врачей на амбулаторном этапе назначать антибиотики, а это абсолютно бессмысленно. Их использование оправдано, если заболевание обусловлено бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется ИВЛ. Но „вирусная пневмония“, или „пневмонит“, — это не повод назначать антибиотики», — рассказал Чуланов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что в России повысилась смертность из-за того, что граждане злоупотребляют различными препаратами, пишет Газета.Ru.