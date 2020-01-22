В алтайском минздраве рассказали, как врачи добираются до сел после снежной бури

Вся медицинская служба Алтайского края переведена в режим повышенной готовности. Несмотря на сложные погодные условия, врачи оказывают помощь в полном объеме, говорится в сообщении регионального минздрава.

Ежедневно на службу в крае выходит 200−250 бригад скорой медицинской помощи. По словам заместителя министра здравоохранения Натальи Белоцкой, специалисты порой вынуждены несколько километров пешком пробираться по снежным заносам, чтобы спасти жизнь и здоровье пациента.

На помощь медикам приходят волонтеры, которые помогают доставлять пациентов в медорганизации на снегоходах. «Большое содействие оказывают администрации городов и районов края, сотрудники МЧС», — отмечает Белоцкая.

За всеми тяжелыми пациентами круглосуточно наблюдают специалисты медицинских организаций третьего уровня из Барнаула — краевой клинической больницы, перинатального центра «ДАР», краевого клинического центра охраны материнства и детства.

В случае необходимости врачи готовы выехать даже в самый отдаленный район, чтобы либо оказать помощь на месте, либо эвакуировать больного в Барнаул.

Скорая помощь. Реанимобиль. Анна Зайкова.

Санавиация в сложных погодных условиях использоваться не может, и все тяжелые пациенты эвакуируются с помощью наземного транспорта — реанимобилей, оснащенных необходимым оборудованием.

В минздраве подчеркивают, что в медорганизациях края имеется полный запас необходимых медикаментов, а также полный запас угля для отопления зданий больниц, поликлиник, ФАПов.

В наличии также есть источники бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.