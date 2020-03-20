В Минздраве рассказали, когда в аптеках появятся маски

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что медицинские маски в аптеках скоро должны появиться, сообщает РИА «Новости».

«Да, это действительно проблема. Насколько я знаю, очень энергично министерство здравоохранения, министерство промышленности этот вопрос решают, и по моим данным, скоро маски будут», — сказала Драпкина на онлайн пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России действительно есть проблемы с недостатком средств индивидуальной защиты после вспышки коронавирусной инфекции, но предприятия работают в круглосуточном режиме, производство наращивается.

Ранее в краевом минздраве тоже признали, что вопрос с масками сложный, но производители стараются ускориться, чтобы возобновить поставки. Власти надеются, что проблема решится в ближайшее время, но когда точно — не уточняют.

«На сегодняшний день в аптечной сети нехватка. Однако, подчеркиваю, все медицинские организации масками обеспечены», — заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.