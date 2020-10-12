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Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пандемия продлится еще не меньше года, сообщает «Российская газета».

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
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По его словам, российская медицинская система готова к сезонному росту заболеваемости.

«Рост будем наблюдать еще несколько месяцев. Что касается самой пандемии, то, по ожиданиям, не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн дал свой прогноз по пандемии — по его мнению, рост заболеваемости будет наблюдаться еще неделю, затем он достигнет пика и пойдет на спад. Это произойдет при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, подчеркнул врач.

В Минздраве также напомнили о важности прививки от гриппа. Делать ее надо заранее, поскольку иммунитет после нее вырабатывается от двух до трех недель.

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