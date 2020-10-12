В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пандемия продлится еще не меньше года, сообщает «Российская газета».

По его словам, российская медицинская система готова к сезонному росту заболеваемости.

«Рост будем наблюдать еще несколько месяцев. Что касается самой пандемии, то, по ожиданиям, не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн дал свой прогноз по пандемии — по его мнению, рост заболеваемости будет наблюдаться еще неделю, затем он достигнет пика и пойдет на спад. Это произойдет при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, подчеркнул врач.

В Минздраве также напомнили о важности прививки от гриппа. Делать ее надо заранее, поскольку иммунитет после нее вырабатывается от двух до трех недель.