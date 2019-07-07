В Минздраве России назвали опасную дозу потребления молочных продуктов

Как рассказала «Российской газете» заведующая отделением Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина, молочные продукты — это, прежде всего, пища для младенцев, они источник множества полезных веществ для развития организма.
«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отмечает эксперт.
Какие продукты полезнее?
По словам Дарьи Халтуриной, ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог, сыр и т.д.) более полезны, чем молоко в чистом виде, потому что не у всех людей есть гены, позволяющие хорошо переносить лактозу.
Пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано.
«Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и т.д. При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», — уточняет Халтурина.