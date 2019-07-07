Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В Минздраве России назвали опасную дозу потребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Если эту дозу сильно увеличивать, благотворный эффект «молочки» будет снижаться.

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

Как рассказала «Российской газете» заведующая отделением Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина, молочные продукты — это, прежде всего, пища для младенцев, они источник множества полезных веществ для развития организма.

«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отмечает эксперт.

Какие продукты полезнее?

По словам Дарьи Халтуриной, ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог, сыр и т.д.) более полезны, чем молоко в чистом виде, потому что не у всех людей есть гены, позволяющие хорошо переносить лактозу.

Пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано.

Молоко. Производство
Молоко. Производство
Олег Богданов

«Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и т.д. При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», — уточняет Халтурина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость