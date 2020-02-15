В Минздраве высказались о фильме Дудя про ВИЧ

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай одобрительно отозвался о фильме Юрия Дудя про ВИЧ. Он назвал его полезным, сообщает «360».

«Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации» — написал Олег Салагай в телеграм-канале.

11 февраля Юрий Дудь опубликовал документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». После этого число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ выросло на 5500%, а число сдающих тест в лабораториях — вдвое.

Фильм, размещенный на YouTube-канале «вДудь», за 4 дня собрал почти 10 млн просмотров.

14 февраля в Госдуме по инициативе первого замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова был организован просмотр фильма Дудя о ВИЧ, пишет polit.ru.

«Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему», — рассказал чиновник.

После кино

После выхода 11 февраля документального фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ выросло на 5500%, а число сдающих тест в лабораториях — вдвое, пишет TJournal.

Согласно данным Google Trends к 12 февраля количество запросов «ВИЧ», «тест на ВИЧ», «купить тест на ВИЧ», «где купить тест на ВИЧ», увеличились в сотни раз.