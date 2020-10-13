В Минздраве заявили о недостаточной готовности к пандемии

«К сожалению, модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — сказал глава Минздрава.

Сейчас в стране создана цифровая платформа по числу и состоянию зараженных пациентов, которая позволяет планировать и перераспределять ресурсы для борьбы с инфекцией.

13 октября в России зафиксирован рекорд по числу умерших с положительным тестом на коронавирус — 244 человека за день, пишет Lenta.ru. За последние сутки выявлено 13 868 новых случаев заражения, выздоровели 7550 человек.