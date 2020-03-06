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Здоровье

В Москве из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан, пишет РБК.

Маски помогают не заразиться.
Маски помогают не заразиться.
Михаил Хаустов

Всем гражданам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и, по возможности, «общественные места».

В случае возвращения граждан в Россию с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, они обязаны сообщать об этом на горячую линию Москвы, а в случае появления симптомов не посещать медицинские учреждения, а вызывать врача на дом.

Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Департамент здравоохранения Москвы будет оформлять листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.

Приоритет в оказании помощи медицинским учреждениям предписано оказывать заболевшим в возрасте старше 60 лет: для коронавируса это группа риска.

В Москве прорабатывают возможность создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

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