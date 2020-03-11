В наркологической клинике «АлкоМед» избавляют от алкогольной зависимости

Анонимное лечение алкоголизма в клинике «АлкоМед»
Срочный вывод из запоя с выездом на дом, последующее лечение алкоголизма анонимно, без огласки, в наркологической клинике «АлкоМед» https://alcomed.ru/ проводят лучшие московские специалисты. Врачи с многолетней практикой находят индивидуальный подход к каждому больному, применяют современные методики лечения алкоголизма и эффективные лекарственные средства. Большинство излечившихся пациентов отметили улучшения после первых процедур. Устойчивая положительная динамика, полное избавление от зависимости достигается постепенно при выполнении назначенного курса терапии.
Качество применяемых медицинских препаратов европейских и российских фармакологических компаний подтверждено соответствующими сертификатами. Назначения проводятся по результатам диагностических исследований с учетом тяжести заболевания, пола и возраста пациента, общего состояния здоровья. Важную часть курса представляют сеансы психотерапии, общеукрепляющие процедуры, полноценное сбалансированное питание. Во время пребывания в стационаре случайные срывы и возобновление приема алкоголя полностью исключаются.
Прерывание запоя в клинике «АлкоМед» срочно с выездом на дом
Выездная бригада врачей наркологической клиники «АлкоМед» срочно прибывает на вызов для прерывания запоя, быстрого отрезвления пострадавшего и предотвращения тяжелых последствий алкогольной интоксикации. Желающим записаться на консультацию или пройти курс лечения, вызвать бригаду для немедленной помощи больному следует позвонить на круглосуточный номер телефона или заполнить короткую заявку онлайн и дождаться ответного звонка дежурного специалиста.
Медицинская деятельность компании «Алкомед» осуществляется на основании лицензии Департамента здравоохранения города Москвы № ЛО-77−01−005303.