В Новосибирске от коронавируса умер директор крупного медицинского центра

Руководитель международного томографического центра Сибирского отделения РАН Константин Иванов скончался в Новосибирске на 70-м году жизни. Об этом сообщает ngs.ru.

Он возглавил научный центр в апреле 2018 года. Две недели назад у Константина Иванова врачи выявили COVID-19. Ученый мужественно боролся за свою жизнь, но 5 марта его не стало. Прощание с Ивановым состоится 9 марта.

Международный томографический центр был создан в 1989 году. Сегодня является одним из ведущих научных институтов в структуре СО РАН.

Деятельность центра направлена на развитие ядерной медицины в стране. Также здесь проводится важнейшие исследования в сфере химии и биологии.

Ученые из новосибирского МТЦ СО РАН совместно с коллегами из университета Уэйна (Детройт, США) доказали эффективность использования ниморазола — антибиотика, который сейчас проходит третью фазу клинических испытаний как радиосенсибилизатор для терапии рака головы и шеи.