23 февраля
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Здоровье

В Новосибирске прооперировали "хрустальную" девочку с Алтая

Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) успешно прооперировали "хрустальную" девочку из Горно-Алтайска, пишет gorsite.ru.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Шестилетняя девочка попала в НИИ с редким заболеванием — несовершенным остеогенезом. Основным проявлением недуга является нарушение структуры и прочности костей. Таких людей называют хрустальными из-за повышенно ломкости костей. В частности, у девочки уже пять переломов рук и ног.

Особенность малышки в том, что у нее неправильно сформировалась одна из бедренных костей. До операции это проявлялось в небольшой хромате, однако с возрастом это могло прогрессировать.

Исправить ситуацию помог заведующий детским отделением Новосибирского НИИТО Вадим Кожевников, который ранее приезжал в Горно-Алтайск. Он объяснил родителям, что девочке необходима операция. Ее провели по квоте.

Девочку прооперировали, два месяца она проведет в гипсе. После этого начнется реабилитация.

Известно, что с 2012 года Вадим Кожевников был заведующим отделением детской травматологии и ортопедии в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Затем в 2022 году перешел в НИИ в Новосибирске.

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