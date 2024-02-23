В Новосибирске прооперировали "хрустальную" девочку с Алтая

Шестилетняя девочка попала в НИИ с редким заболеванием — несовершенным остеогенезом. Основным проявлением недуга является нарушение структуры и прочности костей. Таких людей называют хрустальными из-за повышенно ломкости костей. В частности, у девочки уже пять переломов рук и ног.

Особенность малышки в том, что у нее неправильно сформировалась одна из бедренных костей. До операции это проявлялось в небольшой хромате, однако с возрастом это могло прогрессировать.

Исправить ситуацию помог заведующий детским отделением Новосибирского НИИТО Вадим Кожевников, который ранее приезжал в Горно-Алтайск. Он объяснил родителям, что девочке необходима операция. Ее провели по квоте.

Девочку прооперировали, два месяца она проведет в гипсе. После этого начнется реабилитация.

Известно, что с 2012 года Вадим Кожевников был заведующим отделением детской травматологии и ортопедии в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Затем в 2022 году перешел в НИИ в Новосибирске.

Самое важное - в нашем Telegram-канале