В Новосибирске выявили еще два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Новосибирской области выросло до четырех, сообщает Тайга.инфо. Врачи подтвердили заболевание у двух жительниц, вернувшихся из Европы.

По данным регионального оперативного штаба, первая заболевшая прилетела из Великобритании 14 марта, где находилась со 2 марта. Спустя четыре дня после возвращения женщина почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести.

У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса, после чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой. С того момента женщина ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, ее госпитализировали в инфекционную больницу.

Вторая заболевшая приехала из Цюриха 16 марта. Она оставалась дома еще сутки, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. после чего вызвала скорую помощь и была госпитализирована.

Полицейские и Роспотребнадзор выявляют тех, с кем контактировали заболевшие, в том числе, пассажиров самолетов.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире на 20 марта составляет 253 757, из них погибших — 10 525. Актуальную информацию смотрите на карте распространения COVID-19.