В одно из сел Алтайского края нашли фельдшера только с помощью Путина и ОНФ

В селе Новеньком Алтайского края скоро появится свой фельдшер. Чудо произошло после того, как на прямую линию с президентом Владимиром Путиным через Общероссийский народный фронт (ОНФ) к главе государства обратились местные жители.

Село Новенькое расположено в Локтевском районе. Помощи у президента попросил глава местного сельсовета Юрий Исаенко. Он написал, что фельдшерско-акушерский пункт в селе есть, а фельдшера нет, и местные чиновники никак не могут решить этот вопрос.

Более того, Юрий Исаенко даже нашел молодого специалиста, который в это время преподавал в Рубцовском медицинском колледже. Но отправиться на работу в Новенькое он был готов только при наличии подъемных, а в бюджете сельсовета денег немного.

После этого обращения проблему жителей села взялся решать ОНФ. Сопредседатель регионального штаба Ирина Козова пояснила, как это было сделано:

«Мы обратились в региональный минздрав с просьбой включить должность фельдшера ФАПа села Новенькое в перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты по программе „Земский доктор/Сельский фельдшер“ на очередной финансовый год. Этот перечень сейчас находится в стадии формирования».

В минздраве пообещали это сделать. Кроме того, в ведомстве министра Дмитрия Попова рассмотрят вопрос ремонта действующего ФАПа в селе Новенькое или строительство там нового модульного медпункта.