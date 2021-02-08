В онкодиспансере рассказали, как и почему снижается смертность от рака в Алтайском крае

Смертность от новообразований в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 3,2%, об этом рассказал главный врач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов. Это связано с внедрением новых хирургических и лекарственных методик.

Кто и чем болеет

В 2020 году в Алтайском крае было зарегистрировано 10 132 случая злокачественных новообразований. Это меньше, чем в предыдущем 2019 году (потому что плановая помощь в крае приостанавливалась), однако сопоставимо со средними ежегодными цифрами выявляемости онкопатологий на уровне 11−11,5 тыс. человек.

Более половины всех выявленных впервые онкопатологий (55,4%) были диагностированы на I и II стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

Структура онкозаболеваемости осталась прежней. У мужчин в ТОП-3 входят опухоли бронхолегочной системы (21,1%), предстательной железы (11,3%) и кожи (10,1%).

У женщин чаще всего выявляется рак молочной железы (20,3%), кожи (13,6%) и кишечника (7,%).

Цифра 70 820 онкопациентов стоит на учете в Алтайском крае по итогам 2020 года.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Оборудование и анализы

Из всех стоящих на учете пациентов больше половины — 57,8% - это люди, прожившие пять и более лет с момента установки диагноза.

Специалисты связывают такие результаты, в том числе, и с внедрением в рутинную практику новых современных методов диагностики и лечения всех видов рака.

В 2020 году в онкоцентре стали использовать ряд современных методов диагностики, например, жидкостную цитологию — анализ, который позволяет наиболее точно выявить еще предраковое состояние. Кроме того, здесь расширили спектр молекулярно-генетических исследований.

Все кабинеты лучевой диагностики оснастили современным цифровым оборудованием. Активно стала использоваться методика пунктирования пациентов под контролем КТ — метод, позволяющий получить окончательный диагноз до госпитализации и скорректировать тактику лечения в зависимости от морфологического «портрета» опухоли.

Цифра 62,7 лет — средний возраст заболевших разными видами рака в Алтайском крае.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Щадящие методы

По итогам 2020 года в алтайском краевом онкологическом диспансере на 20% выросла доля эндоскопических — щадящих — операций через небольшие проколы. Такие хирургические вмешательства позволяют избежать больших травмирующих операций, практически к нулю сводят вероятность тяжелых послеоперационных осложнений и существенно облегчают процесс восстановления.

В широкую практику внедрили рентгенхирургические методы лечения (эмболизация и химиоэмболизация опухолевых сосудов, стентирование желчных протоков и т.п.). Теперь здесь могут помочь пациентам, у которых опухолевый процесс распространился, и от которых раньше отказывались врачи.

Алтайские онкологи добились успехов и в области лекарственной противоопухолевой терапии. В 2020 году количество используемых лекарственных схем увеличилось в два раза — с 59 до 106 соответственно.

Более чем в четыре раза выросло число пациентов, получающих высокоэффективную таргетную и иммунотерапию, расширились показания для использования этих препаратов, в том числе и в лечении ряда опухолей кишечника, яичников, почек, предстательной и щитовидной желез.

В итоге смертность от новообразований в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 3,2%. А смертность от меланомы кожи за год снизилась более чем на 20%.

В 2020 году онкологи продолжали наращивать объемы лечения с применением современных технологий, позволяющих прицельно облучать только опухоли, защищая здоровые органы и ткани. По итогам года на 3D- конформных лучевых ускорителях было пролечено на 20% пациентов больше, чем в предыдущие годы.

Врач. CCO