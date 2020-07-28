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Здоровье

В ООН объяснили, от чего зависит уровень смертности от COVID-19

Уровень смертности от коронавируса зависит в том числе и от качества воздуха.

Пешеходная зона.
Пешеходная зона.
barnaul.org

В докладе ООН о воздействии пандемии на жизнь в крупных городах говорится — сильное загрязнение воздуха может вести к повышению уровня смертности от COVID-19, передает ТАСС.

Генсек организации Антониу Гутерриш призвал «придерживаться зеленой политики при инклюзивном восстановлении экономики».

«Во многих городах были созданы новые велодорожки, пешеходные зоны, что позволяет улучшить безопасность передвижения и качество воздуха», — указал он.

В организации считают, что, если не принять меры по охране окружающей среды в процессе снятия карантинных мер, очищение воздуха станет лишь временным достижением, пишет bfm.ru.

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