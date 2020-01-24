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Здоровье

В Пекине отменили празднование китайского Нового года из-за нового типа пневмонии

Власти китайской столицы отменили все масштабные общественные мероприятия в Пекине из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

Китай.
Китай.
СС0

Такие меры приняты для профилактики и предотвращения эпидемии в Пекине и в целом в стране.

В Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса — Ухань и Хуанган. В еще одном — Эчжоу — временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае скончались 17 человек. Заразились на данный момент более 500, пишет bfm.ru.

В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать с 24 на 25 января.

Между тем алтайских туристов просят не ездить в китайский город Ухань из-за нового смертельного коронавируса, сообщили в управлении Алтайского края по туризму.

В связи с наличием обширных приграничных территорий с КНР, активной двухсторонней миграцией и в том числе в преддверии празднования Нового года по китайскому календарю 25 января, краевой Роспотребнадзор предупреждает жителей о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией.

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