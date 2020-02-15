В «плавучей тюрьме» Diamond Princess заражено 285 пассажиров пневмонией нового типа

Еще 67 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заразились новым коронавирусом. При этом у 38 человек не проявляются никакие симптомы заболевания, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, сообщает ТАСС .

Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Людям запрещено покадать каюты лайнера. Пассажиры находятся там, словно в заточении.

Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется, пишет bfm.ru. Судно сейчас находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Дата эвакуации

В связи с истечением срока карантина с 19 февраля должна начаться операция по эвакуации с лайнера пассажиров, в первую очередь пожилых в возрасте старше 70 лет, у которых не обнаружат симптомов вируса.

Сколько продлится мероприятие — не уточняется.

Между тем правительство США готовится вывезти своих граждан с борта круизного корабля «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess), где произошла самая крупная вспышка нового коронавируса за пределами Китая, пишет «МК».

Судно для госпитальных целей не приспособлено, есть опасения, что коронавирус может распространяться через систему вентиляции.

Теперь госдепартамент организует два самолета для перевозки около 380 граждан США из числа узников «Принцессы». Рейсы состоятся в ближайшее время.

Но не для всех. Людей с лихорадкой, кашлем или другими симптомами смертельного респираторного вируса оставят долечиваться в Японии.

А тех, кто совершит полет, скорее всего, доставят на военно-воздушную базу Трэвис возле Сакраменто, штат Калифорния, или на военно-воздушную базу Лакленд в Сан-Антонио, где они будут проходить обязательные медобследования и дальнейший карантин.

Бросил якорь для медосмотра

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус.

Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

Это около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию.

Последние данные

В Китае по состоянию на 00:00 (время КНР) 15 февраля число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, умерли 1 523 человека, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19, сообщает «Интерфакс». Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.