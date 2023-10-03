В Подмосковье дети попали в больницу после съеденной шоколадки

После того, как детям стало плохо, им сразу же вызвали скорую.
После осмотра двух ребят отпустили домой, а одного доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Ранее ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Славгороде.
Три ученика из подмосковной деревни съели на перемене в школе шоколадку и сразу же почувствовали недомогание. Об этом сообщают РИА Новости.
После того, как детям стало плохо, им сразу же вызвали скорую.
После осмотра двух ребят отпустили домой, а одного доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Ранее ребенок и трое взрослых отравились угарным газом в Славгороде.
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